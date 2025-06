Casa do pai de suspeito de duplo homicídio é incendiada em Ribeirão das Neves (MG)

A polícia de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, investiga um incêndio na casa do pai de João Vitor Fernandes de Mello, suspeito de matar Jairo Vieira Lima, de 64 anos, e Anderson Alves Brandão, de 51. O incêndio destruiu o interior da residência, localizada na mesma rua dos assassinatos. Vizinhos sugerem que as chamas foram uma retaliação pelos crimes. Os bombeiros controlaram o fogo e um cão-farejador buscou evidências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!