Casal de idosos tem carro e documentos roubados ao sair de garagem em Belo Horizonte

Circuitos de segurança flagraram o momento em que um casal de idosos foi assaltado à mão armada ao sair da garagem do prédio no bairro Ipiranga, região Nordeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos levaram o carro, um celular e uma bolsa com documentos médicos e dinheiro. "Me preocupei mais com meus pedidos de exames e documentos porque estou fazendo tratamento", disse a vítima. Dados mostram que, de janeiro a março, furtos e roubos de veículos na região aumentaram 28% em comparação ao ano anterior. Moradores estão pedem reforço do policiamento na região. A polícia tenta identificar os suspeitos por meio das imagens de câmeras de segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!