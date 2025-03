Caso Papini: julgamento do acusado de agredir médico em boate começa nesta quinta (27)

O engenheiro Rafael Batista Bicalho, de 27 anos, irá a julgamento nesta quarta-feira (27) pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte. Ele é acusado de tentativa de homicídio contra o médico Henrique Figueiredo Papini de Moraes, de 30 anos. O crime ocorreu em 7 de setembro de 2016, na saída de uma boate no Bairro Olhos D’Água, na região oeste da capital.



Imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram Henrique sendo abordado por várias pessoas e sendo agredido na saída da boate na manhã de 7 de setembro. Na época, a polícia também divulgou um segundo vídeo que mostra Papini sendo socorrido. No chão ele resistia a toda brutalidade que sofreu.



Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Rafael, acompanhado de amigos, teria agredido violentamente Henrique com socos e chutes, resultando em múltiplas lesões. Ao longo do processo, os demais envolvidos foram retirados da acusação, restando apenas Rafael como réu.



Segundo o MPMG, o crime foi motivado por ciúmes. Rafael não aceitava que Henrique se relacionasse com sua ex-namorada. A ação teria ocorrido de forma brutal, dificultando a defesa da vítima, que foi deixada inconsciente no local. O médico sobreviveu graças ao socorro de terceiros e ao atendimento médico no Hospital Biocor.



