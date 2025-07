Cerimônia celebra Dia Nacional dos Bombeiros e homenageia militares em MG

No Dia Nacional dos Bombeiros, uma cerimônia na cidade administrativa homenageou 89 autoridades civis e militares com a medalha da Ordem ao Mérito Imperador Dom Pedro II. O governador Romeu Zema destacou a dedicação da corporação, que atendeu mais de 470 mil ocorrências no último ano em Minas Gerais. Com o avanço do período seco, a corporação aumenta treinamentos e investimentos em tecnologias para otimizar a resposta a incêndios florestais.



