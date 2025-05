Chefe do tráfico no Aglomerado da Serra é preso durante patrulha da polícia em BH

O homem considerado chefe do tráfico no Aglomerado da Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi preso na noite desta segunda-feira (19). Junio Oliveira Magalhães, conhecido como "Boyzinho" ou "Juninho da RDA", estava em um dos comércios que tem na rua da água, famosa pelos bailes funk, e não resistiu à prisão.



Segundo as investigações, a relação do homem de 34 anos com o crime é antiga. Ele assumiu o comando do tráfico na região em 2019, quando Alex Calcinha, então chefe da organização, foi preso.



“Juninho da RDA” estava vivendo a vida tranquilamente, mas tudo mudou quando a justiça emitiu um mandado de prisão contra ele nos últimos dias. Em uma patrulha da Polícia Militar, o investigado foi preso e não teve nem tempo de reagir.



A polícia acredita que a prisão vai impedir a atuação criminosa de Juninho, que já estaria atuando em outras regiões.