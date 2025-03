Chuvas fortes causam alagamentos em BH e região metropolitana

Fortes chuvas atingiram Belo Horizonte e a região metropolitana na tarde desta segunda-feira (17). Segundo a Defesa Civil, as regiões do Barreiro e Venda Nova foram as mais afetadas. Devido ao volume de chuva e da previsão de novos temporais, a Defesa Civil emitiu um alerta para risco geológico moderado nas regionais de Venda Nova e Barreiro. Caso observe trincas nas paredes, água acumulada no solo ou escorrendo de barrancos, a orientação é sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil pelo número 199. Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser contatado pelo 193. Veja a reportagem completa no vídeo acima.