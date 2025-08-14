Cinco homens são presos por tráfico de drogas e porte ilegal de armas na Grande BH

Cinco homens entre 20 e 33 anos foram presos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Após receber informações da equipe de inteligência, a polícia interceptou um ônibus na BR 040, onde dois suspeitos estavam com uma submetralhadora personalizada. Durante a abordagem, mais de 1000comprimidos, alguns saborizados, foram encontrados. No local do desembarque, um terceiro homem aguardava com 300 pedras de crack. Em buscas posteriores, foram localizados mais entorpecentes e um caderno com anotações sobre vendas, revelando detalhes da organização criminosa. A operação durou cerca de 14 horas e foi um golpe significativo contra o crime na região.



