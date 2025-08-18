Colegas de trabalho e torcida do Cruzeiro fazem homenagem ao gari morto por empresário em BH

Garis, familiares e torcedores do Cruzeiro se reuniram no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste domingo (17), para homenagear Laudemir de Souza Fernandes, assassinado enquanto trabalhava, no dia 11 de agosto. O suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, foi preso pouco depois, gerando comoção nacional. A manifestação, durante um jogo do time feminino do Cruzeiro, foi uma forma de não deixar a morte de Laudemir ser esquecida.



