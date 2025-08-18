Logo R7.com
Colegas de trabalho e torcida do Cruzeiro fazem homenagem ao gari morto por empresário em BH

Assassinato do gari em Belo Horizonte mobiliza familiares, amigos e torcedores do Cruzeiro.

MG no Ar|Do R7

Garis, familiares e torcedores do Cruzeiro se reuniram no estádio Independência, em Belo Horizonte, neste domingo (17), para homenagear Laudemir de Souza Fernandes, assassinado enquanto trabalhava, no dia 11 de agosto. O suspeito, Renê da Silva Nogueira Júnior, foi preso pouco depois, gerando comoção nacional. A manifestação, durante um jogo do time feminino do Cruzeiro, foi uma forma de não deixar a morte de Laudemir ser esquecida.

  • Assassinato
  • Belo Horizonte
  • Cruzeiro
  • Gari
  • Justiça
  • Morte
  • Nacional
  • PlayPlus
  • RecordPlus

