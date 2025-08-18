Comunidades carentes de Ibirité (MG) recebem apoio de projeto da Igreja Universal

Neste final de semana, o projeto Unissocial da Igreja Universal levou apoio social e espiritual a comunidades carentes em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte. No evento realizado, em uma escola municipal, foram distribuídas cestas básicas e roupas, além de oferecidos serviços gratuitos como assistência médica, jurídica e de beleza, incluindo cortes de cabelo e manicure. O evento também proporcionou lazer para as crianças, com pula-pula e algodão-doce.



