Construção popular em BH causa conflitos com vizinhos antigos e novos moradores denunciam ameaças

A construção de um condomínio popular para pessoas de baixa renda, no bairro Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, tem provocado conflitos entre os moradores. Quem vive há mais tempo na vizinhança, desaprova o empreendimento. Os futuros moradores relatam que vêm sofrendo diversas ameaças.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!