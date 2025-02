Contrato de concessão da BR-381 deve ser assinado nesta quarta-feira (22)

Deve ser assinado, nesta quarta-feira (22), em Brasília, o contrato de concessão do trecho da BR-381, que vai de Caeté a Governador Valadares, a 320 km de Belo Horizonte.



O evento está marcado para às 11h, no palácio do planalto, em Brasília, com a presença do presidente Lula. A concessão marca o início de uma nova gestão para a estrada, conhecida como “rodovia da morte” por causa do alto número de acidentes.



O trecho que passa para a iniciativa privada tem 303 km. A concessionária "4um", vencedora da licitação, terá a obrigação de investir R$9 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. Entre as primeiras ações, estão melhorias na sinalização e no asfalto.



Já o Governo Federal ficará responsável pela duplicação do trecho localizado entre BH e Caeté. A elaboração dos projetos e execução das obras serão de responsabilidade do DNIT.