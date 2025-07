Corpo carbonizado é encontrado em Pará de Minas (MG) e polícia investiga se é de pintor desaparecido

Um corpo carbonizado foi encontrado em um terreno de mata em Pará de Minas, a 75 km de Belo Horizonte. A Polícia Civil investiga a possibilidade de que o corpo pertença a Reginaldo, um pintor desaparecido há cerca de uma semana. O local do achado era de difícil acesso e exigiu o uso de retroescavadeira para a remoção. A identificação do corpo será feita por meio da realização de exames DNA no IML. A família aguarda informações sobre o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!