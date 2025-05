Corpo de criança que foi encontrada morta junto a mãe e avó é velado em Sabará (MG)

O corpo da criança que foi encontrada morta junto a mãe e avó na última sexta-feira (9), foi velado no último sábado (10), em Sabará (MG). A tragédia ocorreu no bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte, onde os corpos da pequena Giovana Vasconcelos, a mãe dela, Daniela Antonini, e a avó, Cristina Teixeira Antonini, foram encontrados. A descoberta chocante incluiu também os quatro cães da família. A avó paterna de Giovana alertou sobre o desaparecimento após falhar em contatar a família. Ao sentir um cheiro forte, a síndica do prédio chamou a polícia, que encontrou os corpos. A Polícia Civil investiga o caso. O funeral de Giovana foi realizado com caixão fechado devido ao avançado estado de decomposição do corpo. Uma vizinha compartilhou a dificuldade em acreditar na tragédia, lembrando a alegria de Giovana e dos cães.



