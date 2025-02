Corpo de produtor rural que estava desaparecido é encontrado em MG

A polícia localizou, na noite deste domingo (23), o corpo de Nicanor Guimarães, que estava desaparecido desde o dia 16 de fevereiro. O produtor rural foi vítima de homicídio.



Nicanor Guimarães desapareceu na zona rural de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Antes de desaparecer, ele parou em um restaurante. Testemunhas contaram que ele ficou muito tempo no telefone discutindo com alguém sobre venda de gado.



A fazenda onde ele morava foi encontrada aberta com os pertences de Nicanor. A moto dele foi rastreada e localizada com um jovem que disse ter sido emprestada por um parente.



A perícia inicial aponta que ele foi morto com golpes na cabeça. A polícia prendeu um homem que confessou ter ajudado a enterrar o corpo de Nicanor. O suspeito de ter matado Nicanor continua sendo procurado e seria um produtor rural da região.



