Córrego transborda após temporal e causa estragos em Belo Horizonte

Após as chuvas no bairro Belmonte, na região nordeste de Belo Horizonte, o Córrego Gordura transbordou. Em poucos minutos, a água tomou conta das ruas, deixando um cenário de destruição. Enquanto os moradores contabilizam os prejuízos, o sentimento predominante é de desamparo. Veja a reportagem completa no vídeo acima.