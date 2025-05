Criança atropelada na saída de escola recebeu alta após atendimento médico em BH

Imagens de circuito de segurança registraram o momento em que uma criança foi atropelada, na tarde dessa quarta-feira (28), em frente a uma escola no bairro Castelo, região da Pampulha, em Belo Horizonte. A criança estava com a babá aguardando a irmã sair da aula. O diretor da escola expressou preocupação com o trânsito intenso na rua. Moradores pedem mais sinalização e medidas de controle de velocidade na área, devido aos riscos constantes para pedestres e motoristas. A motorista do carro prestou socorro e a vítima foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e recebeu alta.



