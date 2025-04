Crianças que morreram em acidente com ônibus serão sepultadas nesta quinta (10) em Araguari (MG)

Serão sepultadas, nesta quinta-feira (10), em Araguari, a xx km de Belo Horizonte, as duas crianças, Laura de 6 anos e Lorena de 2 anos, vítimas do acidente com um ônibus na rodovia MG 223. O acidente resultou em 11 mortes, sendo que 8 vítimas já foram identificadas. As três restantes passarão por exames de DNA. A Polícia Civil continua investigando as causas do acidente e coletando provas. O motorista, que já foi ouvido, mencionou ter sido ofuscado por uma luz antes da colisão. Seis pessoas seguem internadas, incluindo uma mãe que deu à luz após o acidente. A polícia também aguarda documentos da empresa de ônibus para entender a lista de passageiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!