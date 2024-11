Crianças se recuperam após tentativa de envenenamento por padrasto, em BH

As crianças, de 4 e 9 anos, que foram dopadas pelo padrasto no sábado (19), não correm risco de vida. O homem, de 44 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após confessar ter colocado calmante no suco dos filhos da namorada. O crime aconteceu depois que a mulher se recusou a sair com ele, alegando que precisava cuidar das crianças. Veja a matéria completa no vídeo acima.