Criminosos invadem a mesma casa com poucas horas de diferença e são presos pela PM em BH

Dois homens foram presos suspeitos de furtar casas de alto padrão na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Com eles, a polícia encontrou 20 relógios, dois celulares e cinco pistolas semiautomáticas. A prisão ocorreu após denúncias que levaram a polícia a intensificar o patrulhamento na área. Ao serem abordados, os suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Os indivíduos confessaram ter invadido uma residência na noite de sábado (28) e retornado no domingo (29) para recolher mais itens deixados para trás. O carro usado por eles era clonado e já estava sob monitoramento. Ambos possuem várias passagens por crimes como homicídios, roubos e furtos.



