Criminosos invadem casa, rendem moradores e deixam prejuízo de R$ 2 milhões em BH

Um casal foi feito refém por homens armados que invadiram uma casa no Sion, bairro nobre da região Centro-Sul de Belo Horizonte, neste sábado (1°). Os suspeitos levaram joias, dinheiro, artigos de luxo e deixaram um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.



De acordo com o boletim de ocorrência, os criminosos vigiavam a casa desde às 7h40 da manhã. Quando a diarista que trabalha no imóvel saiu, por volta das 9h, o grupo a perseguiu para furtar a bolsa, onde estava o controle remoto da garagem da casa. Os suspeitos então voltaram à residência e usaram o controle para abrir o portão e estacionar o carro dentro da garagem.



Na sequência, eles arrombaram a porta de madeira que dá acesso ao interior da residência. O dono da casa ouviu o barulho e foi ao local para verificar. Ao encontrar o morador, o grupo apontou as armas para a vítima e exigiu os itens de valor.



Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, durante toda a ação, os criminosos diziam saber que haviam objetos de luxo na casa. Em determinado momento, os suspeitos deram coronhadas no homem e o enforcaram. Sob as ameaças, as vítimas entregaram os itens exigidos.



Foram levados oito relógios Rolex, várias bolsas de grife, canetas Montblanc e uma alta quantia em euro. Os valores dos itens não foram revelados.



Após roubar os objetos, os criminosos colocaram todos os itens em uma mala que havia na casa e fugiram de carro. A polícia foi acionada e fez buscas pela região após conversar com as vítimas.



O carro utilizado no crime foi encontrado. Ele estava com a placa adulterada. Segundo a polícia, as buscas continuam para localizar os suspeitos. Ninguém foi preso até o momento.