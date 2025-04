Curto-circuito em carregador de celular pode ter causado incêndio em BH

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte, durante a madrugada. A moradora, de 21 anos, estava tomando banho quando o fogo começou. O vizinho Marlon percebeu as chamas e iniciou o combate ao incêndio, ajudando a conter o fogo até a chegada do socorro. A principal suspeita é de que um curto-circuito provocado por um carregador de celular esquecido na tomada tenha iniciado o incêndio. Ninguém se feriu.



