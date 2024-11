Curto-circuito pode ter iniciado incêndio em shopping de Belo Horizonte

Um incêndio assustou clientes de um shopping na região centro-sul de Belo Horizonte nesta quarta-feira (20). O alarme de incêndio foi acionado e as pessoas precisaram deixar o local às pressas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início em um depósito no 4° andar do estabelecimento e a fumaça se espalhou rapidamente. A suspeita é que um curto-circuito tenha iniciado o incêndio. Veja reportagem completa no vídeo acima.