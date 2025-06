Defesa Civil emite alerta para queda de temperaturas em Minas Gerais

A Defesa Civil estadual alertou sobre a queda das temperaturas, na manhã desta quinta-feira (12), causada pelo avanço de uma massa de ar polar, em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, a mínima chegou a 8,7°C, e na sexta-feira (13), pode cair para 7°C. A previsão é de temperaturas negativas e geadas no Sul de Minas. A Prefeitura de Belo Horizonte distribuiu 600 cobertores para moradores em situação de rua, com entrega feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social.



