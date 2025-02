Defesa Civil interdita casa após incêndio em Venda Nova, em BH

Uma casa foi interditada no bairro Jardim dos Comerciários, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, após um incêndio ocorrido na noite desta quinta-feira(6). Segundo os bombeiros, as chamas teriam se iniciado em um carro estacionado na garagem da residência e se alastrado para a estrutura do imóvel.



Assim que o fogo foi controlado, uma vistoria foi realizada pelos militares. Em seguida, a Defesa Civil fez uma avaliação adicional e, por questões de segurança, decidiu interditar o imóvel. Apesar o incêndio ter começado na garagem, a estrutura da casa foi severamente comprometida, e os técnicos alertaram para o risco iminente de desabamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.



