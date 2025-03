Defesa Civil interdita rua onde seis casas estão em risco de desabamento em BH

A Defesa Civil fechou com cones e fitas a rua Cesena, no bairro Primeiro de Maio, na região norte de Belo Horizonte. A mais de um mês, seis casas foram interditadas devido a trincas e risco de desabamento. Agora, em uma delas, uma cratera se abriu ainda mais.



A Defesa Civil informou que os imóveis apresentaram, patologias severas, como rachaduras, fendas, deslocamento das junções das paredes, estalos, abatimento de piso e presença de sons cavos no piso. Após a inspeção, seis imóveis foram notificados com isolamento total devido aos riscos estruturais e de colapso, enquanto dois receberam notificação de isolamento preventivo. No total, 21 moradores precisaram desocupar suas residências e foram acolhidos por familiares.



Como medida de assistência, a Defesa Civil forneceu ajuda humanitária, distribuindo cinco cestas básicas, 21 colchões, 21 cobertores e 21 lençóis.



Veja mais informações no vídeo acima.