Deputado Federal Gilberto Abramo, do Republicanos, recebe homenagem na ALMG

O deputado federal Gilberto Abramo foi homenageado com o título de cidadão honorário de Minas Gerais em uma reunião especial na Assembleia Legislativa do estado, na noite desta quinta-feira (07). A cerimônia foi conduzida pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, e contou com a presença de autoridades políticas, representantes do Judiciário, do Tribunal de Contas, amigos e familiares. A homenagem foi proposta pelo deputado Charles Santos e aprovada por unanimidade, destacando os anos de serviço de Abramo à população mineira. Abramo, nascido em Porto Ferreira, iniciou sua carreira política em Minas Gerais em 2003 e atualmente lidera o partido Republicanos na Câmara dos Deputados. Ele também preside o grupo de amizade Brasil e Israel . Abramo expressou que a homenagem é o reconhecimento do seu trabalho baseado em diálogo e contribuição à comunidade mineira.



