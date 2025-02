Deputado fica ilhado em avenida alagada durante temporal em BH

O deputado estadual delegado Christiano Xavier (PSD) ficou ilhado durante alagamento na avenida Padre Pedro Pinto, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, nesse domingo (2). O parlamentar voltava da academia quanto foi surpreendido pela enchente na região, durante um temporal. A água subiu rapidamente e chegou ao nível do banco da caminhonete do político. Apesar do susto, Xavier conseguiu sair do veículo em segurança, mas o carro estragou e ficou na pista sentido Centro até a chegada do reboque. Enquanto isso, o trânsito ficou travado na via. O temporal alagou mais ruas na região e arrastou outros veículos. Veja a reportagem.