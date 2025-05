Descarte de 450 toneladas de ovos em MG é medida preventiva do governo contra a gripe aviária

Mais de 450 toneladas de ovos que seriam utilizados para a fecundação e criação de aves foram destruídos, na manhã desse sábado (17), como medida preventiva do Governo de Minas Gerais, após a confirmação da gripe aviária em Monte Negro, no Rio Grande do Sul. Os ovos, que seriam usados para incubação, foram descartados para evitar a proliferação do vírus. Essa operação foi realizada em conjunto com o Ministério da Agricultura e o Instituto Mineiro de Agropecuária.



A China e a União Europeia suspenderam as importações brasileiras de carne de frango devido ao caso detectado, aumentando a preocupação com o impacto econômico da doença. Especialistas ressaltam que o risco de transmissão para humanos é baixo, desde que ovos e carne de frango sejam preparados da maneira correta. O vírus não se alastra facilmente entre humanos, e não há risco iminente de desabastecimento no mercado.



