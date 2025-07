Despejo em Santa Luzia (MG): Famílias são removidas por tratores durante a madrugada

Famílias na ocupação do bairro Padre Miguel, em Santa Luzia, na região metropolitana de BH, foram surpreendidas na madrugada por tratores demolindo as casas em que moram. "Quebraram tudo que a gente tinha", lamentou Regiane, moradora há dois anos. Ela conta que homens armados garantiram a operação e ameaçaram os moradores, que não tiveram tempo para retirar os pertences deles. "Ele meteu o revólver na minha cara", relatou ao tentar ligar para a polícia. A polícia militar foi acionada e suspendeu a intervenção por falta de documentos. Agora, os moradores buscam abrigo temporário e aguardam uma solução habitacional.



