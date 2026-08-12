Discussão por poda de árvore termina com dois mortos na zona rural de MG

Uma discussão por causa da poda de uma árvore terminou com dois homens mortos na tarde desta terça-feira (11), no Córrego do Belém, na zona rural de São Domingos das Dores, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, a 291km de BH. Segundo informações obtidas pela reportagem, Eberton Silvestre Guimarães Barros, de 41 anos, e o filho foram até um terreno para podar um pé de manga localizado na divisa entre duas propriedades. O morador do terreno vizinho, Miguel Chagas da Silva, de 75 anos, teria discordado do serviço e iniciado uma discussão com os dois. Durante o desentendimento, Miguel teria sacado uma arma e atirado contra Eberton. Na sequência, o filho dele teria entrado em luta corporal com o idoso e conseguido tomar a arma. Ainda conforme as informações, o homem teria efetuado um disparo contra Miguel, que morreu no local.