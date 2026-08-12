Ônibus bate contra depósito de materiais de construção em Belo Horizonte
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (12), na divisa entre os bairros São Marcos e Ipê; não houve feridos
Um ônibus bateu contra um imóvel no fim da madrugada e início da manhã desta quarta-feira (12), na Rua José Moreira Barbosa, na divisa entre os bairros São Marcos e Ipê, região Norte de Belo Horizonte. Segundo as primeiras informações, o veículo teria acabado de sair da garagem quando atingiu a construção. A princípio, o imóvel funcionaria como um pequeno depósito de materiais de construção. Imagens registradas por um telespectador que passava pela região mostram o ônibus após a batida. O veículo aparece próximo ao imóvel atingido. Não houve feridos, e ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas.
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