Distração de "olheiro" do tráfico termina em morte na Grande BH

Fábio Aguiar de Oliveira, de 45 anos, foi morto a tiros em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, ele era olheiro do tráfico de drogas e teria se "distraído" enquanto vigiava um ponto de venda de entorpecentes, realizando turnos de 12 horas em troca de uma ou duas pedras de crack como pagamento, o que teria causado um prejuízo para os traficantes. O assassinato ocorreu a apenas dois quarteirões da casa da vítima.



A família de Fábio informou à PM que ele era usuário de drogas e foi baleado no meio da rua enquanto se dirigia a uma boca de fumo para comprar crack. Os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta. Um suspeito foi preso e a polícia segue investigando o caso.



