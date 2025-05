Documentos falsos e réplica de arma são apreendidos com mulher que se passou por policial em BH

Uma mulher suspeita de se passar por Policial Civil para ter acesso à consultas prioritárias no Hospital das Clínicas, na região central de Belo Horizonte, foi presa pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (20). O objetivo era obter prioridade no atendimento médico. Denúncias de funcionários levaram a polícia a monitorar e prender a suspeita, que estava com documentos falsos e uma réplica de arma municiada. Ao ser presa, ela confessou se passar por servidora da instituição e admitiu ter comprado os itens na internet. A mulher foi indiciada por uso de documento falso, falsidade ideológica e porte ilegal de arma. A polícia investiga se houve ações semelhantes em outros locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!