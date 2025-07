Dois acidentes são registrados no mesmo trecho do Anel Rodoviário durante a noite desta quarta (16)

Na noite de quarta-feira (16), dois acidentes aconteceram no Anel Rodoviário, da região noroeste de Belo Horizonte. O primeiro envolveu uma carreta que tombou por volta das 23h30. Segundo o motorista, a caçamba entrou na vala, levando ao tombamento. A carreta, carregada com bobinas de plástico, vinha do Rio de Janeiro para Sete Lagoas (MG). Ao mesmo tempo, um carro de passeio foi atingido por um caminhão, mas a motorista saiu ilesa. Uma pista ficou interditada por duas horas enquanto as ocorrências eram atendidas.



