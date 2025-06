Dois adolescentes são apreendidos suspeitos de furtar celular de jovem em BH

Dois adolescentes, de 14 anos, foram apreendidos suspeitos de furtar um celular, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul de Belo Horizonte. A vítima estava a caminho de uma entrevista de emprego quando foi abordada. Os suspeitos, que já eram conhecidos por práticas similares, usaram uma bicicleta para o crime. A Polícia Militar informou que o aparelho será devolvido à vítima, enquanto as investigações prosseguem para determinar a legalidade da detenção dos menores, um dos quais já possui antecedentes pelo mesmo crime.



