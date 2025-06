Dois homens são baleados após desobedecerem parada policial em Belo Horizonte

Dois homens foram baleados após desobedecerem a um pedido de parada da equipe da Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (ROTAM), na noite desse domingo (15), no bairro São Marcos, região nordeste de Belo Horizonte. Eles tentaram fugir e foram perseguidos até serem interceptados. Segundo os militares, os suspeitos saíram do veículo armados e os policiais reagiram com disparos. Ambos foram levados para o Hospital Risoleta Neves, onde um deles passou por cirurgia. Nenhum corre risco de morte. A polícia investiga a identidade e os motivos da fuga dos suspeitos.



