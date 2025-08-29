Dois homens são mortos a tiros no meio da rua na região Noroeste de BH

Dois homens foram mortos a tiros, na noite desta quinta-feira (28), no bairro Santo André, na região Noroeste de Belo Horizonte. Imagens de câmeras de segurança mostraram a ação dos criminosos. A rua estava movimentada quando um dos suspeitos desceu do carro e atirou contra Ezequiel Damasceno Anselmo, de 34 anos. Ele foi atingido por dois disparos. O segundo alvo foi João Vitor Costa Cesario, de 18 anos, morto com oito tiros, quatro deles na cabeça. Segundo a Polícia Militar, as vítimas tinham diversas passagens por crimes como ameaça, lesão corporal e tráfico de drogas.