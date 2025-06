Dois irmãos são mortos e outro ficou ferido em tiroteio no bairro Jaqueline, em BH

Três irmãos foram vítimas de um ataque no bairro Jaqueline, região norte de Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (05). Dois deles morreram no local, enquanto o terceiro foi levado para o Hospital Risoleta Neves para cirurgia. Câmeras de segurança registraram o momento em que três homens encapuzados dispararam contra as vítimas em plena luz do dia. A polícia investiga o caso, e informações indicam que todos os irmãos tinham antecedentes criminais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!