Duas pessoas ficam feridas após acidente entre carro e moto em MG; condutores não tem habilitação

Um acidente entre um carro e uma moto deixou duas pessoas gravemente feridas na avenida João César de Oliveira, no bairro Eldorado, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte.



O motorista do carro, de 24 anos, apresentava sinais de embriaguez e nenhum dos condutores possuía habilitação. A dinâmica do acidente está sendo investigada pela polícia. As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Contagem após a colisão que danificou severamente o veículo. Como o teste do bafômetro constatou alto nível etílico, o motorista do carro foi preso.



