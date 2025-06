Dupla é presa após perseguição policial e atropelar motociclista na Grande BH

Dois homens foram presos após uma perseguição policial, na noite dessa terça-feira (17), em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. O carro, que foi roubado no bairro Cabral, em Contagem, bateu numa motocicleta, ferindo gravemente o piloto. Os suspeitos têm passagens por crimes como roubo e tráfico. Dentro do veículo, a polícia encontrou armas e munições. O terceiro suspeito escapou e está sendo procurado. O motociclista ferido está internado no Hospital Regional de Betim.



