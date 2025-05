Dupla é presa após render motorista de aplicativo e roubar carro em Contagem (MG)

Um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto estava estacionado em frente a uma padaria no bairro Tropical, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (14). Dois homens armados roubaram o carro, mas permitiram que a vítima saísse do veículo. Os suspeitos, Weverton Silvestre, de 27 anos, e Wagno Afonso, de 42, foram localizados e presos pouco depois pela polícia, que recuperou o veículo alugado. Ambos possuem passagens anteriores por roubo e tráfico. Eles haviam sido soltos recentemente.



