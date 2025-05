Dupla é presa após tentar roubar moto de militar que voltava do trabalho em MG

Uma tentativa de roubo de moto terminou em troca de tiros, na noite desta terça-feira (27), em Vespasiano, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima era um policial militar, que voltava para casa depois do trabalho, e reagiu. Dois homens foram presos.



Os suspeitos pararam ao lado da vítima e anunciaram o assalto. Quando perceberam que o homem era policial, os assaltantes atiraram nele. O militar revidou os disparos e os criminosos fugiram.



A vítima acionou a polícia pelo 190 e os agentes começaram as buscas. Após cerca de 10 minutos, o piloto perdeu o controle da moto. Ele e o garupa, que estava ferido, acabaram caindo. Mesmo após a perseguição, eles negaram participação na tentativa de assalto.



Rafael Henrique da Silva, de 36 anos, segundo a polícia, é quem pilotava a moto. O comparsa dele, que foi baleado, ainda não teve o nome confirmado. Como um dos ladrões estava ferido, a moto da vítima nem foi levada. No local, a polícia encontrou um revólver falso e uma arma verdadeira.