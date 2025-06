Dupla é presa por roubar casa de policial em BH e diz que foi contratada por filho da vítima

Dois homens foram presos suspeitos de roubar a casa de um policial militar da reserva, no bairro Goiânia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Eles invadiram a residência e agrediram a esposa do militar. Os suspeitos disseram à polícia que foram contratados pelo filho do casal para realizar o assalto, com a promessa de receber R$ 7 mil.



Durante as prisões, a polícia encontrou três simulacros de arma de fogo, o revólver do militar, além de materiais falsificados, como uniformes e carteiras da polícia civil. Um dos suspeitos foi detido com R$ 300 e o outro em uma clínica de recuperação em Esmeraldas, na região Metropolitana.



No celular de um dos presos, a polícia encontrou um vídeo que o filho do militar teria enviado. O vídeo mostra detalhes da casa, como o portão, garagem e corredores, além de indicar onde estava a arma do militar.



O filho da vítima, suspeito de planejar o crime, não foi localizado. Ele mora em Roraima e havia visitado Belo Horizonte no início da semana. O homem retornou para o estado antes do incidente.



