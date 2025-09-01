Dupla em moto mata homem a tiros e deixa outro ferido em Contagem (MG)

Dois primos foram alvos de atiradores neste domingo (31), no bairro Funcionários, em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas estavam dentro do carro quando foram surpreendidos por dois homens em uma moto, o garupa sacou a arma e atirou. O motorista do veículo, de 25 anos, morreu no local. O primo dele, de 20, foi atingido e levado para o Hospital Municipal de Contagem. Os suspeitos fugiram.



