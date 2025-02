Dupla invade loja de autopeças e rouba cordão de ouro de R$ 70 mil em BH

Uma câmera de segurança registrou a ação de uma dupla que invadiu uma loja de peças de automóvel e arrancou o cordão de ouro do pescoço do comerciante. O crime aconteceu em apenas 15 segundos. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo foi de cerca de R$ 70 mil, já que o cordão de ouro possuía um pingente cravejado com diamantes. A ação foi rápida e a polícia agora investiga os suspeitos, que ainda não foram identificados. Veja a reportagem completa no vídeo acima.