Durante perseguição, polícia encontra drogas, armas e veículo com placa clonada em casa

Durante uma operação no bairro Cidade Jardim, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar perseguiu um suspeito até uma residência. No local, encontraram um outro homem de 33 anos com histórico criminal, que possuía armas e drogas escondidas. A apreensão incluiu um fuzil, pistolas, munição e um veículo clonado. Além disso, o suspeito tentou subornar os policiais com armas, o que pode agravar suas acusações. Apesar da operação, o homem em fuga não foi capturado. O trabalho da Rotam resultou na retirada de um arsenal das mãos de criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!