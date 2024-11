Durante temporal, funcionários e moradores resgatam vítima com mangueira em BH

Um dos pontos mais críticos do temporal que atingiu Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (13), foi a região de Venda Nova. As ruas próximas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ficaram inundadas. Cenas de pessoas e carros sendo arrastados impressionaram quem passou pelo local. Funcionários da UPA e moradores formaram uma corrente humana para resgatar as vítimas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.