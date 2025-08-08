Homem é preso em flagrante suspeito de agredir os pais em Contagem (MG)

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredir os pais em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os idosos já tinham uma medida protetiva contra o filho, que desde a adolescência apresenta um histórico de violência ligado ao uso de drogas. O pai, de 75 anos, foi ferido no rosto e nas costelas. Ele foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A mãe, de 66 anos, teve ferimentos leves e foi levada à delegacia, onde prestou depoimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!