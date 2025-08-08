Logo R7.com
Homem é preso em flagrante suspeito de agredir os pais em Contagem (MG)

Pai foi em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade; a mãe teve ferimentos leves e foi levada à delegacia

MG no Ar|Do R7

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante suspeito de agredir os pais em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os idosos já tinham uma medida protetiva contra o filho, que desde a adolescência apresenta um histórico de violência ligado ao uso de drogas. O pai, de 75 anos, foi ferido no rosto e nas costelas. Ele foi atendido em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A mãe, de 66 anos, teve ferimentos leves e foi levada à delegacia, onde prestou depoimento.

