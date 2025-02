Durval Ângelo toma posse como novo presidente do TCEMG

Tomou posse o conselheiro Durval Ângelo como o novo presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCEMG) para o biênio 2025-2026. Cerimônia aconteceu nesta quinta-feira (13) no teatro Sesiminas e também foi palco das posses do vice-presidente Agostinho Patrus e do corregedor Gilberto Diniz.



O evento reuniu autoridades dos meios jurídico e político. Entre elas, o prefeito em exercício da capital, Álvaro Damião; o presidente da Assembleia de Minas, Tadeu Leite; o governador Romeu Zema, e o ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia.