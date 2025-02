"É o sustento da família", diz taxista que teve carro furtado ao pedir por segurança em BH

Moradores do bairro São Geraldo, na região leste de Belo Horizonte, estão cada vez mais preocupados com a insegurança, já que o número de furtos tem crescido. Em uma ocorrência recente, um taxista teve a janela de seu carro quebrada com uma pedra de 4 kg. O carro, danificado durante o furto, é o sustento da família do motorista, que vive no bairro há mais de 30 anos.



Parte dos moradores acredita que a realização de bailes funks clandestinos na região tenha contribuído para o aumento da violência. Somente no ano de 2024, os casos de furto no bairro cresceram mais de 10%, subindo de 173 para 191 registros. A crescente preocupação com a segurança tem gerado um sentimento de insegurança entre os moradores.